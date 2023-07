Muere joven cubano en accidente de tránsito a menos de un año de haber llegado a Estados Unidos

El fallecimiento ha conmocionado a la comunidad cubana, especialmente a aquellos que lo conocían y compartieron momentos especiales con él. A través de las redes sociales, varias personas han expresado sus sentimientos y despedidas al joven cubano, recordándolo con cariño y aprecio.

“Mi hermano, no sabes con el vacío que me has dejado adentro, asere tú, asere por qué tú y no otra gente, asere me tengo que quedar con lo vivido y todo lo que hicimos juntos, te amo Elvis Matos. EPD”, expresó con tristeza un amigo cercano.

Un familiar comentó: “No hay palabras para expresar lo que siento en estos momentos, se me fue mi primo, siempre me apoyó en todo y todavía no me puedo creer que ya no está a mi lado. Elvis Matos. EDP, se te quiere un mundo y más”.

FUENTE: cibercuba.com / periodicocubano.com