Memo de inteligencia contradice afirmaciones de Trump que vinculan pandilla con gobierno venezolano

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los familiares de migrantes venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos a una prisión de El Salvador por el gobierno estadounidense protestan afuera del edificio de Naciones Unidas en Caracas, Venezuela, el miércoles 9 de abril de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

"Si bien el entorno permisivo de Venezuela permite que el TDA opere, probablemente el régimen de Maduro no tiene una política de cooperación con el TDA y no está dirigiendo el movimiento y las operaciones del TDA en Estados Unidos", se lee en el memorando que utiliza las siglas de Tren de Aragua. "Además, la mayoría del consejo juzga que la inteligencia que indica que los líderes del régimen están dirigiendo o facilitando la migración del TDA a Estados Unidos no es creíble".

Un portavoz del director de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, rechazó las afirmaciones de que la evaluación contradice a la Casa Blanca y señaló que sí encontró algunos vínculos entre funcionarios de nivel medio y bajo del gobierno de Maduro y la pandilla.

Gabbard publicó en las redes sociales el mes pasado que su oficina , que supervisa y coordina el trabajo de las 18 agencias de inteligencia del país, "apoya plenamente la evaluación de que la organización terrorista extranjera, Tren de Aragua, está actuando con el apoyo del régimen de Maduro, y por lo tanto está sujeta a arresto, detención y remoción como enemigos extranjeros de Estados Unidos".

La portavoz de Gabbard, Alexa Henning, hizo referencia a la publicación el martes en respuesta a preguntas sobre la evaluación.

El análisis, que incluye censuras significativas, fue publicado esta semana después de que la Fundación para la Libertad de Prensa presentara una solicitud de registros abiertos, y fue reportado por primera vez por The New York Times. The Associated Press informó sobre los hallazgos de la evaluación el mes pasado.

Lauren Harper, quien ocupa la Cátedra Daniel Ellsberg sobre Secretismo Gubernamental en la fundación, dijo que es fundamental presionar por la transparencia gubernamental, especialmente cuando la administración Trump señala que podría citar a reporteros para investigar a filtradores del gobierno.

"El público merece leer este documento", dijo Harper.

Dos jueces federales han determinado que Trump está utilizando incorrectamente la Ley de Enemigos Extranjeros y prohibieron al gobierno remover inmigrantes bajo ella.

El juez de distrito Alvin K. Hellerstein de Nueva York dijo el martes que la ley de 1798 no puede usarse contra el Tren de Aragua porque no está atacando a Estados Unidos. El Tren de Aragua "bien puede estar involucrado en el narcotráfico, pero eso es un asunto criminal, no una invasión o incursión depredadora", escribió Hellerstein.

Los demócratas del Congreso federal acogieron la publicación del análisis y cuestionaron por qué Gabbard ha apoyado la justificación de Trump para las deportaciones, dado que tenía conocimiento del documento.

En un comunicado, los representantes Jim Himes de Connecticut y Joaquin Castro de Texas dijeron que Gabbard necesita explicar por qué sus comentarios públicos no coinciden con la evaluación de sus propias agencias.

"La responsabilidad más básica del director de inteligencia nacional es decir la verdad al poder y, cuando sea posible, al pueblo estadounidense", señalaron los legisladores, quienes son miembros de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. "La tergiversación de la inteligencia en público causa un daño grave".

___

La periodista de The Associated Press Michelle L. Price en Washington contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press