Marina de EEUU hará análisis de detección de esteroides a efectivos de unidades especiales

El contralmirante Keith Davids, jefe del Comando Naval de Guerra Especial, anunció el nuevo plan el viernes en un mensaje a sus fuerzas, señalando que era necesario para proteger la salud y la prestancia militar de los efectivos. Los análisis al azar comenzarán en la Marina, pero el Comando de Operaciones Especiales del Ejército informó que seguirá el ejemplo, aunque no ha fijado una fecha.

Los comandos de fuerzas especiales de la Fuerza Aérea y los Marines dicen que no han pedido un cambio similar.

Kyle Mullen, de 24 años, se desmayó y murió de neumonía aguda horas después de finalizar el riguroso examen conocido como Semana Infernal. Un informe concluyó que murió “en cumplimiento del deber, no por mala conducta”. Aunque no se encontraron rastros de drogas ergogénicas en su organismo, un informe del Comando de Educación y Entrenamiento Naval subrayó que no le hicieron análisis de detección de esteroides por falta de muestras de sangre u orina, pero que posteriormente se hallaron frascos de drogas y jeringas en su auto.

La investigación del entrenamiento de los SEAL sostuvo que el consumo de drogas ergogénicas es un problema significativo entre los que buscan ingresar a comandos de elite, y recomendó análisis más rigurosos.

