Marco Rubio lanza advertencia directa a Delcy Rodríguez: "Estados Unidos está preparado para usar la fuerza"

El secretario de Estado afirmó ante el Senado que Caracas enfrentará consecuencias si no coopera plenamente con Washington tras la caída de Nicolás Maduro.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , advirtió este martes que la presidenta interina de Venezuela , Delcy Rodríguez , podría enfrentar consecuencias similares a las de Nicolás Maduro si su gobierno no cumple con las exigencias de cooperación total planteadas por Washington.

Durante una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado , Rubio afirmó que la administración del presidente Donald Trump está dispuesta a emplear la fuerza si fracasan los mecanismos diplomáticos, según reportó la agencia AFP .

“No se equivoquen: como ha dicho el presidente, estamos preparados para usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos fallan”.

Rubio defendió la operación militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero , calificándola como un “éxito sin precedentes”.

“La historia registra pocos ejemplos donde se haya logrado tanto a tan bajo costo”, sostuvo, al destacar que no hubo bajas estadounidenses ni ocupación militar prolongada.

El jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que Maduro no era un jefe de Estado legítimo, sino un acusado por narcotráfico, argumento con el que justificó la acción armada, que según cifras oficiales venezolanas dejó más de 100 muertos, incluidos ciudadanos venezolanos y cubanos.

Dudas sobre la cooperación de Delcy Rodríguez

De acuerdo con Reuters, agencias de inteligencia estadounidenses mantienen reservas sobre el grado real de cooperación de Rodríguez con Washington.

Cuatro fuentes citadas por el medio señalaron que no está claro si la presidenta interina está dispuesta a romper vínculos con aliados estratégicos del régimen depuesto, como Irán, Rusia, China y Cuba. Hasta ahora, Rodríguez no ha anunciado medidas concretas para expulsar diplomáticos o asesores de esos países.

Contactos directos y presión constante

Pese a las dudas, la CIA mantiene comunicación directa con Caracas. Su director, John Ratcliffe, viajó a Venezuela el 15 de enero para discutir el futuro político del país, aunque no está claro si ese encuentro alteró la evaluación de inteligencia, según Reuters.

Fuentes de la administración Trump aseguran que Washington mantiene una política de “máxima presión” y busca aprovechar la etapa de transición para reorientar las relaciones con Venezuela.

Petróleo, presos y activos desbloqueados

Desde su llegada al poder, Rodríguez ha tomado algunas medidas consideradas gestos hacia Washington, entre ellas:

Liberación de presos políticos

Autorización para vender entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos

Anuncio del desbloqueo de activos venezolanos en bancos estadounidenses

No obstante, en un discurso reciente, la mandataria afirmó estar “cansada” de las intervenciones de EE.UU., aunque aseguró mantener una “comunicación respetuosa” con la administración Trump.

Escenarios futuros

Por ahora, Estados Unidos no contempla un reemplazo inmediato para Rodríguez, aunque mantiene contacto con altos mandos militares venezolanos como posibles interlocutores alternativos. Dentro del debate interno, algunos asesores mencionan a María Corina Machado como una figura a considerar “a largo plazo”, según Reuters.

Rubio cerró su intervención con una advertencia clara:

“Estados Unidos no negocia con narcotraficantes ni con enemigos de la libertad. Venezuela será libre y próspera bajo un gobierno que coopere plenamente con Estados Unidos”.