Maduro

Maduro podría enfrentar la pena de muerte en EEUU si es hallado culpable por narcotráfico

Nicolás Maduro enfrenta cargos de narcotráfico en EE. UU. que podrían habilitar la pena de muerte si se prueban como parte de una “empresa criminal continua”, según la ley federal

Por Redacción América Noticias Miami
Maduro DEA

La legislación federal contempla la pena capital para delitos de drogas cometidos como parte de una “empresa criminal continua”, aunque su aplicación es excepcional.

Comparecencia en Nueva York bajo máxima seguridad

El exgobernante venezolano Nicolás Maduro compareció este lunes ante un tribunal federal en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico que, en escenarios específicos, podrían habilitar la pena de muerte si fuera declarado culpable, según reportó el New York Post.

Maduro, de 63 años, llegó a la corte bajo fuerte custodia, tras ser trasladado desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece detenido junto a su esposa, Cilia Flores, luego de su captura en Caracas durante una operación estadounidense.

¿En qué casos aplica la pena capital?

De acuerdo con la legislación federal citada por el medio estadounidense y fuentes jurídicas del Congreso, la pena de muerte puede ser elegible para acusados que violen la Ley de Sustancias Controladas como parte de una “empresa criminal continua”. Este supuesto no exige homicidio, aunque las condenas capitales por delitos de drogas son extremadamente infrecuentes en EE. UU.

Especialistas subrayan que la elegibilidad no implica una sentencia automática: la fiscalía debe solicitarla, y el tribunal debe cumplir estrictos estándares probatorios y procedimentales.

Posición del Departamento de Justicia

La fiscal general Pam Bondi afirmó que Maduro y Flores “enfrentarán toda la fuerza de la justicia estadounidense”, sin precisar qué pena solicitaría el Departamento de Justicia en caso de condena. El curso procesal —incluida la eventual búsqueda de la pena capital— permanece abierto.

Un caso con precedentes históricos

El proceso ha sido comparado con la captura del exdictador panameño Manuel Noriega (1989). En aquel caso, Estados Unidos optó por una condena de prisión, no por la pena capital, pese a la gravedad de los cargos. Analistas señalan que ese antecedente podría influir en la estrategia actual.

Acusaciones ampliadas y coimputados

Maduro fue imputado inicialmente en 2020. Un gran jurado añadió este año nuevos cargos, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos con armas automáticas. La acusación también menciona a Nicolás “Nicolasito” Maduro, Diosdado Cabello y a un capo del narcotráfico prófugo.

Repercusiones políticas y diplomáticas

El presidente Donald Trump sostuvo que Washington mantiene conversaciones con autoridades venezolanas encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez, en un contexto de reacomodo político tras la captura. En paralelo, aliados y rivales internacionales expresaron preocupación y condena, y el Consejo de Seguridad de la ONU convocó una sesión de emergencia.

Lo que viene

La audiencia inicial es procesal: se leen cargos, se fijan fechas y se define custodia. Expertos consideran poco probable una libertad bajo fianza. El debate sobre la pena capital dependerá de decisiones futuras de la fiscalía y de cómo se configure jurídicamente la presunta empresa criminal.

