Los demócratas contraatacan: Newsom convoca a elección especial en California para rediseñar el mapa electoral en respuesta a Texas

ARCHIVO - El presidente Donald Trump habla con el gobernador de California, Gavin Newsom, tras llegar al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el 24 de enero de 2025. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El gobernador de California , Gavin Newsom , anunció este jueves la convocatoria de una elección especial con el objetivo de aprobar un nuevo mapa electoral estatal, en respuesta a la iniciativa republicana en Texas de redibujar distritos para ganar cinco escaños en el Congreso federal.

La propuesta de Newsom, denominada Ley de Respuesta al Fraude Electoral (Election Rigging Response Act), busca permitir que la legislatura californiana —de mayoría demócrata— pueda eludir de forma temporal a la comisión independiente que actualmente supervisa el trazado de distritos. Con ello, los demócratas podrían elaborar un mapa más favorable de cara a las elecciones de 2026.

Para que la medida prospere, se requiere el apoyo de al menos dos tercios de la legislatura estatal. En caso de aprobación, la elección especial se celebraría el 4 de noviembre y tendría que ser ratificada por los votantes en las urnas.

El gobernador de California, Gavin Newsom, habla sobre los aranceles impuestos por EEUU, mientras la productora de almendras Christine Gemperle escucha, durante una conferencia de prensa en Ceres, California, el miércoles 16 de abril de 2025. (AP Foto/Noah Berger)

En una conferencia de prensa, Newsom acusó al presidente Donald Trump de intentar “manipular” las elecciones a través de la redistribución de distritos, conocida popularmente como gerrymandering. El gobernador afirmó que su iniciativa es una respuesta directa a las maniobras republicanas en Texas.

“No podemos desarmarnos unilateralmente”, dijo Newsom. “Esto es una reacción a un presidente que le pidió al gobernador de Texas que ‘encontrara cinco escaños’. Es un ataque directo a nuestra democracia”.

El gobernador advirtió que, de no frenar estas acciones, Trump podría incluso aspirar a un tercer mandato, y lo calificó como “el presidente más corrupto de la historia” que está “destrozando la economía” y “el país”.

Reacciones a favor y en contra

La propuesta ha generado divisiones en California. El exgobernador Arnold Schwarzenegger, a través de su portavoz Daniel Ketchell, criticó duramente la medida:

“Arnold considera el gerrymandering como algo perverso, sin importar quién lo haga. Se opone a lo que está haciendo Texas y también a que California caiga en lo mismo”, afirmó Ketchell.

Por su parte, el portavoz del Comité Nacional Republicano del Congreso, Christian Martinez, acusó a Newsom de querer “consolidar el poder demócrata radical” y de buscar “silenciar a los votantes” para impulsar una posible candidatura presidencial en 2028.

El contexto en Texas

La convocatoria de Newsom coincide con el avance de un nuevo mapa distrital en Texas, respaldado por Trump. El plan ya fue aprobado en el Senado estatal y se encuentra pendiente de votación en la Cámara Baja antes de la firma del gobernador Greg Abbott.

En ese estado, los legisladores demócratas han intentado frenar la medida rompiendo el quórum y boicoteando la sesión especial, asumiendo el riesgo de enfrentar sanciones que incluyen multas y posibles penas de cárcel.

Un juego de estrategias partidistas

Aunque el gerrymandering es criticado por ambos bandos, observadores independientes han señalado que tanto republicanos como demócratas lo han utilizado en distintos estados —como Illinois, Nuevo México y Nevada— para maximizar sus posibilidades electorales.

En California, la comisión independiente ha sido el mecanismo para evitar que el partido en el poder manipule el trazado de distritos. Sin embargo, la iniciativa de Newsom, de ser aprobada, modificaría de forma excepcional este proceso con fines partidistas.