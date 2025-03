Lituania: Hallan vehículo militar con 3 soldados de EEUU muertos

En esta imagen proporcionada por el Ejército estadounidense, soldados de la 1ra brigada blindada de combate, 3ra división de infantería, comentan con personal del Ejército lituano y de servicios de emergencia sus planes para recuperar un vehículo M88 Hercules del ejército estadounidense sumergido bajo varios metros agua en un pantano cerca de un campo de entrenamiento cerca de Pabadre, Lituania, el jueves 27 de marzo de 2025. (Christopher Saundersn/Ejército de Estados Unidos via AP) Public Domain

“Estamos de luto con las familias y seres queridos de estos extraordinarios ‘Dogface Soldiers’ durante este tiempo inimaginable”, dijo el Mayor General Christopher Norrie, comandante de la 3ra División de Infantería. “Pero la búsqueda no termina hasta que todos estén en casa. Las palabras no pueden expresar nuestra gratitud a aquellos que aún trabajan día y noche durante estos extensos esfuerzos de búsqueda y recuperación y su compromiso inquebrantable de no descansar hasta que todos sean encontrados”.