La Corte Suprema de EEUU concedió una inmunidad parcial a Donald Trump en el caso del asalto al Capitolio

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El presidente Donald Trump habla durante un evento en protesta de la certificación del colegio electoral de Joe Biden como presidente, en Washington, el 6 de enero de 2021. (AP Foto/Evan Vucci, archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

“El presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales, y no todo lo que hace el presidente es oficial. El presidente no está por encima de la ley. Pero el Congreso no podría criminalizar la conducta del presidente al ejercer las responsabilidades del Ejecutivo de acuerdo con la Constitución”, estipuló el máximo tribunal del país.