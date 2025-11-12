americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
María Elvira Salazar

La congresista María Elvira Salazar presentará en Miami su libro "Dignity Not Citizenship" con una visión bipartidista sobre inmigración

La congresista María Elvira Salazar, representante por el sur de Florida, presentará el próximo martes 25 de noviembre a las 7:00 p.m. su libro “Dignity Not Citizenship: The Truth About Immigration No One Is Telling You”, en un evento de Meet & Greet + firma de libros abierto al público.

Captura de pantalla 2025-11-12 a la(s) 1.27.35 p.m.

En esta obra, Salazar propone una visión realista para resolver una de las crisis más prolongadas de Estados Unidos: el colapso del sistema migratorio. Su propuesta se basa en el Dignity Act, un plan bipartidista que busca garantizar la seguridad fronteriza, proteger a los trabajadores estadounidenses y ofrecer una salida ordenada y legal a millones de inmigrantes que llevan años viviendo en el país.

“Ni deportaciones masivas ni fronteras abiertas”

En “Dignity Not Citizenship”, Salazar critica tanto las políticas de frontera abierta implementadas por la administración Biden como las posturas extremas que apuestan por redadas y deportaciones masivas. Según explica, ambos extremos “solo profundizan el caos y la división”.

La legisladora plantea un camino de dignidad sin ciudadanía inmediata, que permitiría a millones de inmigrantes indocumentados trabajar legalmente, pagar impuestos y contribuir a la economía sin que se premie la ilegalidad.

“Durante cuarenta años Washington ha mirado hacia otro lado. Millones de trabajadores indocumentados sostienen nuestra economía, pero viven sin derechos ni estabilidad. Es hora de un cambio que beneficie a todos”, señala Salazar en el libro.

Una visión pragmática para unir a demócratas y republicanos

El libro, escrito con tono directo y respaldado por su experiencia como periodista y legisladora, plantea una reforma integral basada en tres pilares:

  • Seguridad fronteriza reforzada.
  • Legalización con responsabilidades para inmigrantes de larga data.
  • Impulso económico mediante la regularización laboral.

Salazar asegura que su propuesta puede generar trillones en crecimiento económico, mejorar la seguridad en las ciudades y restaurar el sentido moral del liderazgo estadounidense en materia migratoria.

De periodista a congresista: una historia de primera generación

Hija de refugiados cubanos y cinco veces ganadora del premio Emmy como periodista, María Elvira Salazar ha convertido su historia personal en un testimonio de la experiencia inmigrante que desea rescatar. Desde su escaño en el Congreso, se ha posicionado como una de las voces republicanas más activas en la defensa de una reforma migratoria humanitaria y ordenada.

Un llamado a la acción

“Dignity Not Citizenship” no es solo un libro de política, sino un llamado a recuperar la humanidad y el sentido de justicia en el debate migratorio. Salazar busca abrir un espacio donde demócratas y republicanos puedan coincidir en que la inmigración no debe ser un arma política, sino una oportunidad para fortalecer el país.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
maria elvira salazar lanza fuerte mensaje a trump tras las elecciones: los hispanos que impulsaron su victoria se estan yendo... y lo estamos permitiendo

María Elvira Salazar lanza fuerte mensaje a Trump tras las elecciones: "Los hispanos que impulsaron su victoria se están yendo... y lo estamos permitiendo"

Por Redacción América Noticias Miami
ice deporta a cubano con residencia en tramite bajo la ley de ajuste cubano: no me dejaron defenderme

ICE deporta a cubano con residencia en trámite bajo la Ley de Ajuste Cubano: "No me dejaron defenderme"

Por Redacción América Noticias Miami
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda después de hablar con los medios de comunicación a su llegada a la Base Conjunta Andrews, Maryland, el domingo 9 de noviembre de 2025, al volver de su mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, y en camino hacia el juego de la NFL entre los Washington Commanders y los Detroit Lions. (AP Foto/Luis M. Alvarez)

Cae la aprobación a la gestión de Trump, incluso entre republicanos, revela sondeo

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, en el Capitolio en Washington el 10 de noviembre del 2025. (AP foto/J. Scott Applewhite)

Cámara de EEUU regresa para votar sobre fin del cierre del gobierno tras casi dos meses de ausencia

Destacados del día

ICE deporta a cubano con residencia en trámite bajo la Ley de Ajuste Cubano: No me dejaron defenderme

ICE deporta a cubano con residencia en trámite bajo la Ley de Ajuste Cubano: "No me dejaron defenderme"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda después de hablar con los medios de comunicación a su llegada a la Base Conjunta Andrews, Maryland, el domingo 9 de noviembre de 2025, al volver de su mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, y en camino hacia el juego de la NFL entre los Washington Commanders y los Detroit Lions. (AP Foto/Luis M. Alvarez)

Cae la aprobación a la gestión de Trump, incluso entre republicanos, revela sondeo

Cubano del éxodo del Mariel enfrenta deportación tras más de 40 años en EE.UU.

Cubano del éxodo del Mariel enfrenta deportación tras más de 40 años en EE.UU.

Foto entregada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, que muestra a Jeffrey Epstein, el 28 de marzo del 2017. (Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York via AP)

Correos de Epstein afirman que Trump "sabía de las chicas" y pasó tiempo con una víctima

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, en el Capitolio en Washington el 10 de noviembre del 2025. (AP foto/J. Scott Applewhite)

Cámara de EEUU regresa para votar sobre fin del cierre del gobierno tras casi dos meses de ausencia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter