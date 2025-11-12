La congresista María Elvira Salazar presentará en Miami su libro "Dignity Not Citizenship" con una visión bipartidista sobre inmigración

En esta obra, Salazar propone una visión realista para resolver una de las crisis más prolongadas de Estados Unidos : el colapso del sistema migratorio. Su propuesta se basa en el Dignity Act , un plan bipartidista que busca garantizar la seguridad fronteriza, proteger a los trabajadores estadounidenses y ofrecer una salida ordenada y legal a millones de inmigrantes que llevan años viviendo en el país.

En “Dignity Not Citizenship”, Salazar critica tanto las políticas de frontera abierta implementadas por la administración Biden como las posturas extremas que apuestan por redadas y deportaciones masivas . Según explica, ambos extremos “solo profundizan el caos y la división”.

La legisladora plantea un camino de dignidad sin ciudadanía inmediata , que permitiría a millones de inmigrantes indocumentados trabajar legalmente, pagar impuestos y contribuir a la economía sin que se premie la ilegalidad.

“Durante cuarenta años Washington ha mirado hacia otro lado. Millones de trabajadores indocumentados sostienen nuestra economía, pero viven sin derechos ni estabilidad. Es hora de un cambio que beneficie a todos”, señala Salazar en el libro.

Una visión pragmática para unir a demócratas y republicanos

El libro, escrito con tono directo y respaldado por su experiencia como periodista y legisladora, plantea una reforma integral basada en tres pilares:

Seguridad fronteriza reforzada.

Legalización con responsabilidades para inmigrantes de larga data.

Impulso económico mediante la regularización laboral.

Salazar asegura que su propuesta puede generar trillones en crecimiento económico, mejorar la seguridad en las ciudades y restaurar el sentido moral del liderazgo estadounidense en materia migratoria.

De periodista a congresista: una historia de primera generación

Hija de refugiados cubanos y cinco veces ganadora del premio Emmy como periodista, María Elvira Salazar ha convertido su historia personal en un testimonio de la experiencia inmigrante que desea rescatar. Desde su escaño en el Congreso, se ha posicionado como una de las voces republicanas más activas en la defensa de una reforma migratoria humanitaria y ordenada.

Un llamado a la acción

“Dignity Not Citizenship” no es solo un libro de política, sino un llamado a recuperar la humanidad y el sentido de justicia en el debate migratorio. Salazar busca abrir un espacio donde demócratas y republicanos puedan coincidir en que la inmigración no debe ser un arma política, sino una oportunidad para fortalecer el país.