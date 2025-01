Kristi Noem no descarta usar Guantánamo para albergar inmigrantes indocumentados

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no descarta la posibilidad de utilizar la base naval de Guantánamo Bay para alojar a inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. En una reciente entrevista, Noem afirmó que "todas las opciones están sobre la mesa" para abordar la crisis migratoria en curso. Esta declaración se produce en medio de un aumento en el número de detenciones en la frontera y debates sobre las políticas de inmigración de la administración Trump. La posible utilización de Guantánamo Bay para este propósito ha generado controversia y críticas por parte de defensores de los derechos humanos y grupos pro-inmigrantes, quienes argumentan que la instalación no es adecuada para albergar a personas que buscan asilo o que han ingresado al país de manera irregular. La administración aún no ha tomado una decisión final al respecto, pero la consideración de esta medida subraya la urgencia y complejidad de la situación en la frontera sur.