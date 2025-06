Juez le ordena a oficina de refugiados de EEUU que reconsidere casos de algunos niños migrantes

“El fallo envía un mensaje claro y necesario: el gobierno no puede mantener a los niños atrapados en detención simplemente porque sus familias no cuentan con ciertos documentos o con estatus legal”, dijo Skye Perryman, presidenta y directora general de Democracy Forward, un grupo que representa a algunos de los niños inmigrantes. "La decisión del tribunal no sólo es un paso hacia la reunificación de las familias, sino que también se opone a un esfuerzo más amplio por socavar las protecciones legales de los niños".

Aun así, escribió el juez, no se dio ningún aviso previo de los cambios, y muchos de los niños bajo custodia del gobierno llegaron a Estados Unidos con la expectativa de que tenían familiares y amigos que podrían patrocinarlos. Si hubieran estado al tanto de los cambios, podrían no haber ingresado a Estados Unidos, escribió el juez.

Un niño que ya había sido liberado para vivir con su hermana durante dos años, gracias a los requisitos anteriores, fue devuelto a custodia del gobierno después de que la mujer fue detenida por conducir sin licencia. Ahora, bajo los nuevos lineamientos, el menor está atrapado al cuidado del gobierno y no cuenta con un posible patrocinador, señaló el juez.

Es probable que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados “actuó de manera arbitraria y caprichosa al no proporcionar una justificación adecuada para sus nuevos requisitos de documentación de patrocinadores”, escribió Friedrich. Añadió que la agencia no estaba obligada a aprobar a ningún patrocinador en particular ni a liberar a ningún niño en particular, pero no puede crear una nueva política general sin explicar cómo sopesó los intereses de las familias y de los niños afectados frente a otras preocupaciones válidas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press