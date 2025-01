Juez Federal Bloquea Temporalmente la Orden Ejecutiva de Trump que Redefine la Ciudadanía por Nacimiento

El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva para redefinir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos , estableciendo que los hijos nacidos en el país de padres no ciudadanos no serían considerados ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, un juez federal en Seattle bloqueó temporalmente esta orden, calificándola de "flagrantemente inconstitucional".

La orden de Trump argumentaba que los hijos de no ciudadanos no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía, a menos que uno de los padres sea ciudadano. Esta interpretación contraviene la práctica establecida bajo la 14ª Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país.