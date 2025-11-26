americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ICE

Inmigrante con lazos familiares con secretaria de prensa de la Casa Blanca es detenida por el ICE

CONCORD, Nueva Hampshire, EE.UU. (AP) — Una mujer de Massachusetts que estuvo comprometida con el hermano de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sigue bajo custodia del ICE dos semanas después de ser arrestada mientras se dirigía a recoger a su hijo, cuyo padre es su exprometido.

Karoline Leavitt

Bruna Ferreira, de 33 años, estaba conduciendo hacia la escuela de su hijo en Nueva Hampshire el 12 de noviembre cuando fue detenida en Revere, Massachusetts, dijo su abogado, Todd Pomerleau, el miércoles.

“No le dijeron por qué fue detenida”, afirmó. “Fue trasladada de Massachusetts a Nueva Hampshire, a Vermont, a Luisiana en este carrusel inconstitucional”.

Pomerleau expresó que el hijo de 11 años de Ferreira vive con su exprometido, Michael Leavitt, en Nueva Hampshire, pero tienen la custodia compartida y han mantenido una relación de crianza conjunta durante muchos años desde que se rompió su compromiso.

“Fue detenida sin razón alguna. No es peligrosa. No existe riesgo de que se dé a la fuga. No es una inmigrante ilegal criminal”, manifestó. “Es una empresaria que paga impuestos y tiene un hijo que se preguntaba dónde estaba mamá después de la escuela hace dos semanas”.

Michael Leavitt no respondió a un mensaje enviado a su lugar de trabajo. La secretaria de prensa de la Casa Blanca declinó hacer comentarios. Karoline Leavitt creció en Nueva Hampshire y se postuló sin éxito para el Congreso en 2022 antes de convertirse en portavoz de Trump para su campaña de 2024 y luego unirse a él en la Casa Blanca.

Pomerleau dijo que su clienta tenía dos o tres años cuando ella y su familia llegaron a Estados Unidos desde Brasil, y luego se inscribió en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), la política de la era Obama que protege a los inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Dijo que estaba en proceso de solicitar la residencia permanente.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que Ferreira ingresó a Estados Unidos con una visa de turista que requería que se fuera en 1999. Un portavoz del DHS dijo que Ferreira tenía un arresto previo por agresión, una acusación que su abogado negó.

Una búsqueda en línea de casos judiciales en varias localidades de Massachusetts donde ha vivido no encontró registro de tal cargo.

“Están afirmando que tiene algún tipo de historial criminal que no hemos visto en ninguna parte. Muéstrennos la prueba”, dijo Pomerleau. “Habría sido deportada hace años si eso fuera cierto. Y sin embargo, aquí está en medio de este embrollo migratorio”.

Un portavoz del DHS confirmó que Ferreira está detenida en Luisiana.

Los planes del presidente Donald Trump para remodelar la política de inmigración han incluido cambiar el enfoque hacia los beneficiarios del DACA. La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, emitió recientemente un comunicado en el que dijo que las personas “que afirman ser beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) no están automáticamente protegidas de las deportaciones. El DACA no confiere ningún tipo de estatus legal en este país”. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ice arresta al influencer cubano pillo canon en su cita de inmigracion

ICE arresta al Influencer cubano Pillo Cañón en su cita de inmigración

Por Redacción América Noticias Miami
ice arresta en kansas a inmigrante ilegal acusado de vinculos yihadistas que operaba como camionero en ee.uu.

ICE arresta en Kansas a inmigrante ilegal acusado de vínculos yihadistas que operaba como camionero en EE.UU.

Por Redacción América Noticias Miami
cubano con parole detenido por ice es deportado a mexico tras siete meses preso, pese a proceso de residencia

Cubano con parole detenido por ICE es deportado a México tras siete meses preso, pese a proceso de residencia

Por Redacción América Noticias Miami
estados unidos realiza nuevo vuelo de deportacion y devuelve a la habana a 139 cubanos en medio de creciente crisis migratoria

Estados Unidos realiza nuevo vuelo de deportación y devuelve a La Habana a 139 cubanos en medio de creciente crisis migratoria

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Miles de cubanos con I-220A podrían salir bajo fianza en EE. UU. tras nuevo fallo judicial en California

Miles de cubanos con I-220A podrían salir bajo fianza en EE. UU. tras nuevo fallo judicial en California

Elizandra Sorrilla posa para una foto entre las ruinas de su vivienda, destruida por el huracán Melissa, en El Aserradero, Cuba, el domingo 16 de noviembre de 2025. (AP Foto/Milexsy Duran)

Miles de cubanos siguen sin electricidad ni agua casi un mes después del paso del huracán Melissa

ICE arresta al Influencer cubano Pillo Cañón en su cita de inmigración

ICE arresta al Influencer cubano Pillo Cañón en su cita de inmigración

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante un acto por el Día del Estudiante en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el viernes 21 de noviembre de 2025. (AP Foto/Cristian Hernández).

Arriba a Venezuela avión con 175 deportados de EEUU en medio de afectación por suspensión de vuelos

Inmigrante con lazos familiares con secretaria de prensa de la Casa Blanca es detenida por el ICE

Inmigrante con lazos familiares con secretaria de prensa de la Casa Blanca es detenida por el ICE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter