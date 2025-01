Identificado el terrorista que atropelló a decenas de personas en Año Nuevo en Nueva Orleans

Shamsud Din Jabbar, el terrorista que portaba una bandera del ISIS y embistió con una camioneta a decenas de personas durante las celebraciones de Año Nuevo en Nueva Orleans, ha sido identificado por primera vez en una fotografía exclusiva obtenida por The Post.

Jabbar, de 42 años, originario de Texas y con experiencia militar, fue abatido en un enfrentamiento con la policía pocos momentos después de arrollar a una multitud en la famosa calle Bourbon, alrededor de las 3:00 a.m. del miércoles. El ataque dejó al menos 10 muertos y 35 heridos.

Screenshot 2025-01-01 at 5.48.20PM.png

El FBI ha señalado que Jabbar no actuó solo. Un boletín de inteligencia de la Policía Estatal de Luisiana, obtenido por The Associated Press, reporta que tres hombres y una mujer fueron vistos escondiendo explosivos en el distrito histórico antes del ataque.