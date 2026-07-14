Cuba sufre tercera caída de su sistema energético nacional en dos semanas

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Es el tercer incidente de este tipo en dos semanas en un contexto de extrema vulnerabilidad de la red de la isla, que sufre un cerco petrolero de Estados Unidos que impide la llegada del crudo usado para impulsar la generación eléctrica y la economía.

La dependencia oficial no informó el motivo del nuevo corte que se suma a los dos de la semana pasada que dejaron sin corriente a los más de nueve millones de habitantes de Cuba.

El breve anuncio del ministerio en sus redes sociales sólo indicó que “se activaron los protocolos para su recuperación”.

Los cortes tienen un fuerte impacto en la población que, sumados al cerco energético, han provocado limitaciones en el transporte, recortes en las jornanadas laborales y cancelación de vuelos.

Los cortes de energía eléctrica también afectan actividades básicas como la cocción de alimentos, el abastecimiento de agua y las conexiones de internet y telefonía.

FUENTE: AP