Gobierno de EEUU debilita protecciones al agua, diciendo que fallo de Corte no le dejó otra opción

ARCHIVO - Bethsaida Sigaran (izquierda) y su hermano Jaime Sigaran, protestan afuera de la Corte Suprema de Estados Unidos, en Washington, el 3 de octubre de 2022, en favor a la Ley de Agua Limpia de la nación. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.