Leones apalean a Cardenales y suman 8va victoria consecutiva en Venezuela

Brainer Bonaci encabezó el ataque con dos imparables, dos carreras impulsadas y dos anotadas, mientras que Wilfredo Tovar conectó dos dobles y remolcó dos carreras. Yonathan Daza también produjo dos anotaciones y Víctor Bericoto aportó dos hits.

Los Leones castigaron desde el inicio al abridor James González, quien apenas consiguió retirar a un bateador y permitió cuatro carreras, antes de que el relevo de Yosber Sánchez admitiera otras dos en el mismo episodio.

En Margarita, los Bravos remontaron una desventaja de dos carreras con un ataque de cuatro anotaciones en la séptima entrada para imponerse 8-6 a las Águilas del Zulia. Carlos Pérez encabezó la ofensiva con dos cuadrangulares y tres carreras impulsadas, mientras que Alexi Amarista también conectó jonrón y Diosbel Arias produjo dos anotaciones con un doble en el séptimo episodio.

En Puerto La Cruz, los Tigres de Aragua aprovecharon un ataque de siete carreras en la tercera entrada para derrotar 9-6 a los Caribes de Anzoátegui, con una ofensiva de 13 imparables encabezada por Leobaldo Piña, quien bateó de 5-3, incluido un triple, y una remolcada. Mason Martin y René Pinto remolcaron dos anotaciones cada uno, mientras Lorenzo Cedrola conectó su tercer cuadrangular de la temporada.

Los Leones del Escogido derrotaron 5-3 a los Tigres del Licey para consolidarse en la cima de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, apoyados en una ofensiva encabezada por Marco Hernández, quien bateó de 4-3, incluidos dos dobles, y dos remolcadas.

Sócrates Brito agregó dos imparables y una impulsada, mientras que Jonathan Guzmán conectó un triple y remolcó otra anotación. El Escogido aprovechó sus oportunidades con corredores en posición de anotar para imponerse a unos Tigres que conectaron 10 hits, pero dejaron nueve hombres en las bases.

En San Pedro de Macorís, los Toros del Este desataron un ataque de seis carreras en la décima entrada, coronado por un grand slam de Félix Reyes, para derrotar 12-6 a las Estrellas Orientales.

Reyes bateó de 5-3 y produjo cuatro anotaciones. Bryan de la Cruz conectó tres imparables, incluido un cuadrangular, y remolcó dos carreras.

En San Francisco de Macorís, los Gigantes del Cibao derrotaron 9-6 a las Águilas Cibaeñas con una ofensiva de 11 imparables, encabezada por Nomar Mazara, quien bateó de 5-3, con un jonrón y tres impulsadas. Agustín Ramírez también conectó tres hits y remolcó una anotación, mientras que Deyvison De Los Santos disparó un jonrón de dos carreras.

Miranda dispara 2 jonrones y Caguas hilvana 5ta victoria

José Miranda conectó dos vuelacercas y remolcó cinco carreras para encabezar la paliza de los Criollos de Caguas por 13-3 sobre los Indios de Mayagüez, con la que consiguieron su quinta victoria consecutiva y se mantuvieron en la punta de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Miranda bateó de 2-2, recibió dos bases por bolas y anotó cuatro veces.

El bateador designado abrió la pizarra con un jonrón de dos carreras en la primera entrada y volvió a castigar al abridor Luis Leroy Cruz en la tercera con otro cuadrangular, esta vez de tres anotaciones, para colocar la pizarra 5-0. Los Criollos ampliaron su ventaja con cuatro carreras en la quinta entrada y aprovecharon los errores defensivos de Mayagüez para continuar el ataque.

Los Indios evitaron la blanqueada con un jonrón de tres carreras de Matthew Lugo en el octavo episodio. Sebastián Rodríguez se acreditó la victoria con una entrada de relevo en blanco.

En San Juan, los Gigantes de Carolina rompieron una racha de tres derrotas consecutivas al blanquear 7-0 a los Cangrejeros de Santurce, apoyados en una sólida actuación del abridor Riley Gowens, quien permitió apenas dos imparables en cinco entradas y dos tercios, con tres ponches. Abimelec Ortiz encabezó la ofensiva al producir las primeras dos carreras del encuentro con un sencillo en la primera entrada, mientras que Sabin Ceballos remolcó otras dos con un imparable en la octava.

En Ponce, los Leones desplegaron una ofensiva encabezada por tres cuadrangulares de tres carreras para apalear 17-2 a los Senadores de San Juan. John Bay conectó el primero en la segunda entrada, José Torres agregó otro en la tercera y Chris Arroyo disparó el tercero en la sexta.

Eli Serrano III contribuyó con un doble productor de dos anotaciones.

Tomateros aplastan 16-1 a Venados con 4 jonrones en México

Los Tomateros de Culiacán desataron una ofensiva de 16 carreras, apoyada en cuatro cuadrangulares, para aplastar 16-1 a los Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico.

Jon Singleton encabezó el ataque con un grand slam y cinco carreras producidas, mientras que Ichiro Cano conectó un jonrón de tres anotaciones y terminó con cuatro impulsadas. Luis Verdugo también remolcó cuatro carreras, incluido un cuadrangular solitario, y Fabricio Macías agregó otro vuelacercas y tres producidas.

Culiacán resolvió el encuentro desde las primeras entradas, con siete carreras en la primera, tres en la segunda y cuatro en la tercera, para tomar una ventaja de 14-0. Cano disparó su cuadrangular en el episodio inicial y Singleton conectó su grand slam en el tercero.

Verdugo y Macías completaron la exhibición de poder con cuadrangulares en la sexta y octava entradas, respectivamente. Manny Barreda se acreditó la victoria tras lanzar cinco episodios en blanco, con cuatro imparables permitidos y cinco ponches.

En Ciudad Obregón, Marco Vargas bateó de 4-4, con un triple, un doble y tres carreras producidas, para encabezar la victoria de los Yaquis, 6-2 sobre los Jaguares de Nayarit. Allen Córdoba agregó dos imparables, impulsó una carrera y anotó tres veces por los Yaquis, quienes tomaron ventaja con dos anotaciones en la primera entrada y tres en la segunda.

Edgar Torres se acreditó el triunfo tras permitir tres hits y dos carreras, una limpia, en cinco episodios, y cuatro relevistas se combinaron para retirar las últimas cuatro entradas sin admitir anotaciones.

En Los Mochis, los Cañeros remontaron una desventaja de 3-1 con un ataque de cuatro carreras en la sexta entrada para derrotar 5-3 a los Mayos de Navojoa.

Dayson Croes encabezó la ofensiva al batear de 3-3, con dos dobles y una carrera producida, mientras Eric Filia conectó dos imparables y remolcó una anotación. Alejandro Urías también aportó dos hits y una impulsada, en tanto que Isaac Rodríguez y Rodolfo Amador produjeron una carrera cada uno.

En Guasave, Moisés Gutiérrez conectó un cuadrangular de dos carreras en la cuarta entrada y las Águilas de Mexicali anotaron dos veces en la séptima para remontar y derrotar 4-2 a los Algodoneros.

Gutiérrez empató el encuentro 2-2 con su quinto jonrón de la temporada, mientras que Luis Santos y Taiki Sekine impulsaron las carreras de la ventaja en el séptimo episodio.

En Hermosillo, los Naranjeros derrotaron 4-1 a los Charros de Jalisco, apoyados en cuadrangulares de Nick Solak y César Salazar y en una sólida actuación de su cuerpo de lanzadores, que limitó a los visitantes a dos imparables.

Solak abrió la pizarra con un jonrón solitario en la primera entrada, mientras Salazar disparó uno de dos carreras en la segunda para ampliar la ventaja a 3-0. Bryan Sammons y José Samayoa lanzaron tres innings sin hit cada uno, con seis ponches en forma combinada.

Tres relevistas completaron el trabajo para asegurar la victoria.

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FUENTE: AP