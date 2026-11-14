Andrés Chaparro debuta con jonrón y Águilas cortan racha de 8 victorias de Leones en Venezuela

Chaparro, jugador de los Nacionales de Washington, bateó de 4-2 y disparó su primer jonrón de la campaña en la séptima entrada, cuando las Águilas fabricaron cuatro anotaciones. José Godoy también destacó con dos imparables y tres carreras producidas, mientras que Alí Castillo conectó dos hits y anotó tres veces.

En Margarita, René Pinto conectó dos cuadrangulares solitarios y encabezó la victoria de los Tigres de Aragua por 3-2 sobre los Bravos de Margarita,

Pinto disparó sus jonrones en la tercera y séptima entradas para llegar a seis en la temporada, mientras que Oswaldo Cabrera impulsó la otra carrera y Leobaldo Cabrera conectó dos imparables.

En Puerto La Cruz, Ronald Rosario conectó un cuadrangular de tres carreras en la sexta entrada para darles a los Caribes de Anzoátegui una victoria de 6-4 sobre los Cardenales de Lara.

Rosario convirtió una desventaja con su primer jonrón de la temporada, mientras que Leonel Valera disparó un vuelacercas de dos anotaciones en la cuarta entrada y Herlis Rodríguez encabezó la ofensiva con tres imparables.

En un duelo realizado en Miami, los Tiburones de La Guaira derrotaron 4-2 a los Navegantes del Magallanes en diez entradas, gracias a un doble de Gabriel Arias que produjo dos carreras en el décimo episodio.

Fue el primero de dos duelos de exhibición de la serie Choque de Gigantes 2026, celebrada en el loanDepot Park, casa de los Marlins de Miami.

La serie, programada para el 14 y 15 de noviembre, busca acercar el beisbol venezolano a los aficionados en Estados Unidos y recaudar fondos para damnificados por los terremotos en Venezuela. Sus resultados no cuentan para la clasificación oficial de la Liga Venezolana.

Estrellas derrotan a Leones, líderes en Dominicana

Las Estrellas Orientales derrotaron 4-2 a los Leones del Escogido, líderes de la Liga Dominicana de Beisbol, gracias a un ataque de tres carreras en la séptima entrada.

Raimel Tapia bateó de 4-3, con un doble y una carrera impulsada, mientras que Óscar González conectó un doblete y produjo dos anotaciones. Aaron Schunk también disparó un doble y anotó una carrera, en un encuentro en el que las Estrellas aprovecharon el relevo de los Leones para tomar la ventaja definitiva.

Enny Romero se acreditó la victoria tras lanzar seis entradas de dos carreras y seis imparables, con una base por bolas. Jefry Yan y Gregory Santos mantuvieron la ventaja con relevos de una entrada sin permitir carrera, mientras Luis García consiguió su cuarto salvamento con una novena perfecta.

En San Francisco de Macorís, Ronny Mauricio conectó su segundo cuadrangular de la temporada, un batazo de dos carreras en la novena entrada, y produjo tres anotaciones para que los Tigres del Licey se impusieran 7-4 sobre los Gigantes del Cibao.

Yamal Encarnación bateó de 3-2, impulsó una carrera y anotó dos veces, mientras que Miguel Andújar remolcó dos. Albert Abreu se acreditó la victoria tras lanzar seis entradas de cuatro carreras —solamente una limpia.

En La Romana, Jasson Domínguez, jugador de los Yanquis de Nueva York, conectó dos imparables, incluido un triple, y produjo dos carreras para que las Águilas Cibaeñas derrotaran 4-2 a los Toros del Este.

Domínguez bateó de 4-2 y anotó una vez, mientras que Adael Amador impulsó otra carrera y Ryan Ritter produjo la cuarta.

Criollos suman 6ta victoria consecutiva en Puerto Rico

Los Criollos de Caguas extendieron a seis su racha de victorias consecutivas al derrotar 4-3 a los Cangrejeros de Santurce en diez entradas, gracias a una base por bolas con las almohadillas llenas a Won-Bin Cho, en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico.

Caguas, que ha ganado seis de sus primeros siete encuentros de la temporada, resolvió el encuentro después de que Bryan Torres avanzó a tercera base mediante un elevado de sacrificio de Gabriel Cancel.

El relevista Jack Hartman concedió tres boletos consecutivos a Vimael Machín, José Miranda y Cho, este último para forzar la carrera de la victoria.

En Carolina, los Leones de Ponce consiguieron su tercera victoria consecutiva al imponerse 9-2 a los Gigantes, con un ataque de seis carreras en la octava entrada. Chris Arroyo abrió el camino con un triple productor en el segundo episodio, mientras Ezequiel Pagán, Will Simoneit, José Torres y John Bay participaron en el ataque decisivo del octavo capítulo.

Keito Matsuura se acreditó la victoria con cinco entradas sin permitir carreras, apenas dos imparables y siete ponches, mientras Kaito Uchino cargó con la derrota pese a trabajar seis episodios y permitir solamente dos anotaciones.

En San Juan, los Indios de Mayagüez terminaron con una racha de dos derrotas consecutivas al vencer 5-2 a los Senadores, mediante una ofensiva encabezada por Emmanuel Rivera, Edwin Ríos y Edison Mora.

Rivera y Ríos produjeron las primeras dos carreras en la apertura del encuentro, mientras que Abraham Toro agregó otra con un elevado de sacrificio en la cuarta entrada. Después de que San Juan se acercó 3-2, los Indios aseguraron el triunfo con dos anotaciones en la sexta, impulsadas por un sencillo de Shawn Ross y un triple de Mora.

Rainel Rosario brilla con el bate, en blanqueada de Cañeros sobre Mayos

Rainel Rosario conectó dos cuadrangulares y produjo seis carreras para encabezar la ofensiva de los Cañeros de Los Mochis, que apalearon 9-0 a los Mayos de Navojoa en la Liga Mexicana del Pacífico.

Luis Romero respaldó la ofensiva con seis entradas en blanco para mantener bajo control a los Mayos. El triunfo llegó cuando resta poco más de una semana para el cierre de la primera vuelta, programado para el domingo 22 de noviembre, en una etapa decisiva para la distribución de puntos de la temporada.

En Guasave, Yadir Drake conectó un cuadrangular de tres carreras y Moisés Gutiérrez agregó otro solitario para que los Águilas de Mexicali derrotaran 6-2 a los Algodoneros. Drake terminó con dos imparables y tres carreras producidas, mientras que Gutiérrez bateó de 4-2 y remolcó dos anotaciones.

Esteban Quiroz aportó otros dos hits y una impulsada. Humberto Castellanos lanzó seis entradas y dos tercios de dos carreras y seis ponches para contener a la ofensiva de Guasave.

En Hermosillo, Jared Serna, Jacob Robson y Julián Ornelas conectaron cuadrangulares para conducir a los Charros de Jalisco a una victoria de 8-1 sobre los Naranjeros, con una ofensiva de 15 imparables. Robson y Ornelas remolcaron dos carreras cada uno, mientras que Serna bateó de 4-2, incluido un jonrón solitario, y anotó dos veces.

Luis Iván Rodríguez lanzó siete entradas de una carrera y seis imparables. Jalisco castigó al abridor Wilmer Ríos con tres cuadrangulares.

En Ciudad Obregón, Chávez Young conectó un cuadrangular de tres carreras y terminó de 4-3 por los Jaguares de Nayarit, que vencieron 6-1 a los Yaquis.

Albert Fabián contribuyó con dos impulsadas y José Heberto Félix agregó una. Randy Wynne lanzó siete entradas en blanco, permitió cuatro imparables y concedió una base por bolas.

En Culiacán, Fernando Flores conectó un grand slam en la octava entrada y Luis Verdugo disparó un cuadrangular de tres carreras para encabezar la ofensiva de los Tomateros, que apalearon 14-5 a los Venados de Mazatlán.

Verdugo dio la vuelta a la pizarra en la tercera entrada, cuando Culiacán anotó cinco carreras. J.P. Martínez agregó un doblete productor de dos anotaciones.

Flores coronó la paliza con su batazo de bases llenas en el octavo episodio.

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FUENTE: AP