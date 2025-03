Funcionario del DOGE asume función de liderazgo en la USAID, según correo electrónico

Pete Marocco, nominado político de la desmantelada USAID, sale tras informar a puerta cerrada a la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, en el Capitolio, Washington, el miércoles 5 de marzo de 2025. (AP Foto/J. Scott Applewhite) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved