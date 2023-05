Fuerza Aérea de EEUU busca mayor control de datos clasificados tras filtración

“Desde hace tiempo existe el principio de que no puedes mirar algo clasificado a menos que haya una razón legítima para verlo ”, dijo Kendall. “El hecho de que tenga un cierto nivel de autorización no significa que tenga acceso a todo el material en ese nivel. Así que estamos analizando detenidamente algunas prácticas al respecto”. Agregó que no cree que el servicio haya hecho cumplir esa regla lo suficiente.