Fuentes AP: EEUU enviará municiones de racimo a Ucrania

La decisión fue tomada a pesar de los temores generalizados de que estas bombas puedan causar víctimas civiles. El Pentágono dice que enviará bombas con una tasa reducida de fallas, o sea, que tendrán menos municiones que no explotan en un primer momento y causen muertes civiles después.

Las fuentes hablaron bajo la condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir públicamente la medida antes del anuncio oficial.

El general de brigada Pat Ryder dijo el jueves en una rueda de prensa en el Pentágono que no tenía ningún anuncio sobre las municiones de racimo. Señaló que el Departamento de Defensa tiene “múltiples variantes” de las municiones y que “las que estamos sopesando proveer no incluirían variantes más antiguas con tasas superiores al 2,35%” de munición no detonada.