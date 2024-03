Fuente republicana clave en caso contra Hunter Biden es acusada de mentir al FBI

Alexander Smirnov, segundo de la derecha, sale de los tribunales el 20 de febrero de 2024, en Las Vegas. Smirnov era informante del FBI que los republicanos consideraban fuente creíble de información sobre Hunter Biden, pero ahora está acusando de mentirle a las autoridades federales. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal via AP)

Entrevistas y una revisión de registros públicos realizada por The Associated Press sugieren que este probablemente no fue la primera vez de Smirnov en lo que el gobierno considera que es un ciclo como fabulador.