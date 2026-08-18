¿Por qué está Trump amenazando a Omán?

El Golfo de Omán cerca del Estrecho de Ormuz, visto desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el 1 de mayo del 2026. (AP foto/Fatima Shbair) AP

Omán ha desempeñado un papel relativamente discreto desde que comenzó la guerra con Irán, incluso como mediador. Pero su geografía lo ha colocado en la incómoda posición de negociar con Teherán sobre la gestión del estrecho mientras enfrenta las amenazas de Trump.

Trump le dijo esta semana al reportero de Fox News Trey Yingst que Estados Unidos bombardeará Omán si “se interpone”, usando una grosería. No es la primera amenaza de ese tipo que hace. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Omán no ha respondido a las preguntas enviadas por correo electrónico sobre la amenaza de Trump y sobre cuándo Omán e Irán podrían emitir una declaración conjunta sobre su acuerdo.

A continuación, un vistazo a la situación de Omán en medio de la guerra:

Trump amenazó a Omán porque no está contento con el acuerdo que está a punto de alcanzar con Irán sobre el estrecho, dijeron el martes dos funcionarios regionales.

Trump está bajo presión. Prometió una guerra rápida y un Irán debilitado, junto con un mejor acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán. En cambio, Irán ha descubierto que tiene en enorme poder de cerrar el estrecho que antes de la guerra era una vía marítima internacional de libre tránsito.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán han colapsado. Esta semana terminó el período de 60 días que comenzó cuando los dos países firmaron un acuerdo provisional que debía abrir el camino para conversaciones más detalladas. No hay señales de que se vaya a prorrogar. Trump ahora afirma que no hay conversaciones previstas con Irán.

Así que las únicas discusiones confirmadas que ocurren ahora son entre Irán y Omán sobre la navegación en el estrecho. Estas se han desarrollado durante semanas. Omán no ha dicho mucho públicamente al respecto. Teherán sostiene que están ultimando una declaración conjunta. Todo apunta a que Irán no tiene ninguna prisa.

Trump ha lanzado muchas amenazas contra Irán. Ahora también está desahogando su frustración con Omán.

Omán había estado intentando hacer la paz

Omán, con una población de poco más de 5 millones de habitantes, es uno de los actores más discretos del Golfo Pérsico. El sultanato ha permitido que el ejército de Estados Unidos utilice sus instalaciones, aunque Washington ha descrito las relaciones de defensa como de menor escala en comparación con otros vecinos, como los Emiratos Árabes Unidos.

En comparación con otros países de la región, Omán no ha sido atacado tanto por Irán. El Quincy Institute for Responsible Statecraft, con sede en Washington, señala que, aunque puertos omaníes han sido atacados por drones, Irán no se ha atribuido la responsabilidad y Omán no ha culpado a Irán, y ningún misil ha impactado en territorio omaní.

Los líderes omaníes por lo general prefieren la comunicación con Irán. El sultanato ha participado en esfuerzos de mediación, pero ese trabajo ahora está siendo impulsado por Qatar y Pakistán.

La atención del mundo se ha volcado más hacia Omán desde que se firmó el acuerdo provisional. No mucho después de la firma, la relativa calma se hizo añicos cuando Irán empezó a disparar contra barcos que intentaban transitar el estrecho de Ormuz cerca de la costa de Omán por una ruta respaldada por Estados Unidos.

Ahora Omán participa en conversaciones que parecen estar impulsadas por Irán, que ha descrito los diálogos como orientados a “desarrollar mecanismos para garantizar una navegación segura a través del estrecho de Ormuz respetando los derechos soberanos y la soberanía de ambos Estados costeros, así como la seguridad y los intereses nacionales de Irán”. Los mecanismos podrían incluir peaje.

Funcionarios regionales han dicho que según el acuerdo emergente los barcos entrarían al Golfo Pérsico por una ruta controlada por Irán y saldrían por una ruta controlada por Omán. Pero cualquier acuerdo parece depender de que Estados Unidos levante su bloqueo de los puertos iraníes.

Omán describió a principios de este mes las conversaciones como “avanzando en un ambiente positivo y constructivo”, mientras que en la misma declaración condenó los ataques repetidos contra barcos en el estrecho.

Tras una reunión el martes entre el ministro de Relaciones Exteriores de Omán y su homólogo egipcio, Egipto señaló que el acuerdo iraní-omaní podría allanar el camino para que Estados Unidos y Teherán regresen a las negociaciones para un “acuerdo integral y permanente que aborde todas las preocupaciones y refuerce la seguridad y la estabilidad regionales”.

No está claro qué efecto podría tener la amenaza de Trump

Omán está atrapado entre dos potencias fuertemente armadas y obstinadas. Mientras tanto, los suministros globales de petróleo, gas natural y productos derivados solo pueden atravesar el estrecho a un nivel reducido, con los barcos aún en riesgo de ataque.

Desde la más reciente amenaza de Trump, la agencia de noticias omaní ha estado publicando sobre otras cosas como por ejemplo la Bolsa de Mascate, deportes, importaciones de café y té. Los comunicados del Ministerio de Relaciones Exteriores se han centrado en reuniones y gestos diplomáticos.

No está claro si la amenaza de Trump marcará alguna diferencia en las conversaciones de Omán con Irán, incluso para apresurar a los países a finalizar y anunciar un acuerdo.

Pero está claro que el presidente de Estados Unidos está trasladando la creciente presión que siente su administración a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato, y mientras la economía mundial observa los acontecimientos en el estrecho en busca de cualquier señal de alivio.

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El corresponsal Samy Magdy en El Cairo contribuyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP