EEUU solicita a Granada permitir presencia temporal de personal y equipo militar en su territorio

Saint George, Granada | 9 de octubre de 2025 — El Gobierno de los Estados Unidos ha solicitado oficialmente a Granada , isla caribeña situada cerca de Venezuela , autorización para alojar personal técnico y equipos militares en su territorio, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores granadino a través de un comunicado emitido este jueves.

La solicitud de Washington contempla la instalación temporal de equipos de radar y personal especializado en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop , ubicado en el suroeste de la isla.

De acuerdo con el comunicado, la propuesta forma parte de un programa de cooperación en materia de seguridad y se produce en medio de una creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela , luego del reciente despliegue militar estadounidense en el Caribe destinado a operaciones contra el narcotráfico.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Granada afirmó que los Ministerios de Seguridad Nacional, Asuntos Jurídicos y Asuntos Exteriores , junto con la Autoridad Aeroportuaria y otras agencias gubernamentales, están evaluando cuidadosamente la petición antes de tomar una decisión definitiva.

Vehículos blindados circulan por una calle durante una marcha organizada por el gobierno en apoyo del presidente, Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela, el 23 de septiembre de 2025. (AP Foto/Jesús Vargas)

“Cualquier decisión se tomará únicamente después de completar todas las evaluaciones técnicas y legales necesarias”, indicó la Cancillería en el comunicado oficial.

Las autoridades subrayaron que cualquier determinación estará guiada por la soberanía nacional, la seguridad pública y el interés económico del país , incluyendo la protección de la industria turística y el bienestar de los ciudadanos .

REP-GEN TRUMP-VENEZUELA-EJÉRCITO ARCHIVO - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señala un mapa de América durante una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, el 15 de septiembre de 2025. (AP Foto/Jesús Vargas, archivo)

Granada y su posición dentro de la Alianza Bolivariana (ALBA)

Granada forma parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), bloque político y económico impulsado por Venezuela y Cuba. La organización condenó recientemente lo que calificó como una “incursión ilegal y provocadora” de aeronaves estadounidenses en el mar Caribe, cerca del espacio aéreo venezolano.

En un comunicado, la ALBA denunció que este tipo de operaciones se inscriben en un “patrón de hostigamiento militar sistemático”, cuyo propósito sería “desestabilizar la región y promover una lógica de intimidación imperial”.

Operaciones militares de EE. UU. en el Caribe

Hasta el momento, las fuerzas estadounidenses han reportado la intervención y destrucción de al menos cinco embarcaciones en el Caribe, en acciones que, según funcionarios del Pentágono, estaban vinculadas a operaciones antidroga.

De acuerdo con las autoridades norteamericanas, 21 personas acusadas de narcotráfico han fallecido durante estos enfrentamientos en altamar.