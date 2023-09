FDA evalúa tratamiento experimental para enfermedad de Lou Gehrig

En esta fotografía proporcionada por la organización de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica I AM ALS, Dan Tate, a la derecha, entrega una petición impresa al doctor Peter Marks, director del centro de productos biológicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA), para que aprueben nuevos tratamientos contra la ELA, en el campus de la FDA en Silver Spring, Maryland, el 14 de diciembre de 2022. (Sonya Elling/I AM ALS vía AP) I AM ALS