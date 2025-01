FBI dice que conductor en ataque de Nueva Orleans actuó solo, inspirado "100%" por Estado Islámico

Vehículos de servicios de emergencias forman una barrera de seguridad para mantener otros vehículos fuera del Barrio Francés después de que un vehículo embistiera contra una multitud en el cruce de las calles Canal y Bourbon de Nueva Orleans, el miércoles 1 de enero de 2025. (AP Foto/Gerald Herbert) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.