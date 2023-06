Fallece el terrorista estadounidense y matemático graduado de Harvard "Unabomber"

Apodado el “Unabomber” por el FBI, Kaczynski murió en el centro médico de la prisión federal de Butner, Carolina del Norte, informó a The Associated Press la vocera de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos, Kristie Breshears.

Fue encontrado inconsciente en su celda la mañana del sábado y declarado muerto alrededor de las 8 a.m., agregó. De momento se desconoce la causa de su deceso.

Kaczynski obligó al periódico The Washington Post, junto con The New York Times, a tomar la decisión desesperada de publicar su manifiesto de 35.000 palabras, “La sociedad industrial y su futuro”, en el cual él aseguró que la sociedad moderna y la tecnología estaban provocando una sensación de impotencia y aislamiento.