Explosión en una planta química en Texas dejó a un empleado herido y emitieron órdenes de refugio

Las primeras pericias, sin embargo, sugieren que las sustancias involucradas en la explosión serían líquidos inflamables -posiblemente gasoil y aguarrás- que dejaron a un trabajador con quemaduras leves en su cuerpo, con heridas de primer grado en la cara y de segundo y tercero en sus brazos, tratadas en el Memorial Hermann-Texas Medical Center. El resto de los 19 empleados de turno -de los 37 totales- no resultaron afectados, declaró el presidente de la compañía, Geoff Harfield, en una conferencia de prensa. Agregó que “no me preocupa el negocio, toda mi gente se fue a casa, eso es lo que me importa”.