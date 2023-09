Estadounidenses detenidos en Irán llegan a EEUU tras su liberación, dice funcionario

De izquierda a derecha, Emad Sharghi, Morad Tahbaz y Siamak Namazi, que estuvieron presos en Irán, desembarcan de un avión de Qatar Airways que los llevó de Teherán a Doha, Qatar, el 18 de septiembre de 2023. (AP Foto/Lujain Jo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.