Esposo de Pelosi vendió más de medio millón de dólares en acciones de Visa semanas antes de demanda antimonopolio del Departamento de Justicia

Los policías antimonopolio también alegan que Visa obliga a las empresas de tecnología financiera a trabajar con ella amenazando con penalizar a aquellas que no lo hagan.

Un vocero de la oficina de la congresista aseguró que esta “no posee acciones y no tiene conocimiento previo, ni participación posterior en ninguna transacción”.

Sin embargo, los críticos han afirmado que la posición de Nancy Pelosi en Washington le da acceso potencial a información no pública que es relevante para los mercados.

“En varios puntos de inflexión críticos de la historia, los miembros de nuestro gobierno se han involucrado en el comercio en un momento en el que sus conflictos se ponen en duda”, dijo a The New York Post Ron Geffner, ex abogado de ejecución de la Comisión de Bolsa y Valores.

Nancy Pelosi, que sigue siendo una figura clave del Partido Demócrata a pesar de dejar su cargo de presidente de la Cámara de Representantes a principios del año pasado, tiene un patrimonio neto de nueve cifras, gracias a la amplia cartera de acciones e inversiones de ella y su marido.

La representante federal de San Francisco se ha resistido durante mucho tiempo a los llamados de un grupo bipartidista de legisladores para prohibir a los congresistas y a sus cónyuges negociar acciones dado el inherente conflicto de intereses.

Hace dos años, su esposo estuvo involucrado en un raro incidente, en el que un indocumentado canadiense lo golpeó con un martillo y le causó fractura de cráneo, que requirió cirugía.

Sin embargo, quedaron detalles turbios sobre la relación entre Paul Pelosi y el atacante, David DePape, así como los motivos del hecho.