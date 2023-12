Entregan a EEUU oficial de la armada detenido en Japón por accidente fatal

ARCHIVO - Derek y Suzi Alkonis posan con una foto de su hijo, el teniente de navío Ridge Alkonis, 1 de junio de 2022 en Dana Point, California, EEUU. El teniente de navío Ridge Alkonis, un oficial de la armada estadounidense encarcelado en Japón por un accidente de tráfico en que murieron dos ciudadanos japoneses, ha sido transferido a las autoridades estadounidenses, se informó el jueves 14 de diciembre de 2023. (AP Foto/Denis Poroy, File) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.