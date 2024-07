Elon Musk expresó su apoyo a Donald Trump para las elecciones en EEUU y lo calificó como "el mártir vivo"

Pese a que no se reveló el importe de las donaciones, Bloomberg estimó que eran “sustanciales”. En marzo, Trump, que se espera que sea nominado formalmente la próxima semana como candidato del Partido Republicano para las elecciones del 5 de noviembre, se reunió con Musk y otros multimillonarios donantes. En respuesta a las informaciones sobre la reunión, Musk, nacido en Sudáfrica, publicó en X: “Para que quede super claro, no voy a donar dinero a ninguno de los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos”.

EEUU-ELECCIÓN-TRUMP-AGRESOR

Donald Trump, el virtual candidato presidencial republicano, es custodiado por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos durante un aparente intento de asesinato en un acto de campaña, el sábado 13 de julio de 2024, en Butler, Pensilvania. (AP Foto/Evan Vucci)

