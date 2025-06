El Senado debate el amplio proyecto de ley de Trump, pero la votación nocturna se posterga

El líder de la mayoría en el Senado, el republicano John Thune, sale del recinto después de un informe confidencial sobre los ataques que ordenó el presidente Donald Trump a las instalaciones nucleares de Irán el pasado fin de semana, el jueves 26 de junio de 2025, en Washington. (AP Foto/Rod Lamkey, Jr.) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.