El "parole" genera cortocircuito en negociaciones de seguridad fronteriza en EEUU

Marcelo Conde posa para un retrato en su apartamento el miércoles 17 de enero de 2024 en Las Vegas. Conde, un periodista político de Nicaragua, salió de su país en 2023 después de recibir amenazas de muerte porque no estaba en favor del presidente izquierdista Daniel Ortega. (AP Foto/John Locher) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.