ULTIMA HORA

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, confirmado muerto tras un ataque israelí.

Fuentes israelíes confirman muerte de Ali Jamenei tras ataque; Irán niega y afirma que su líder está “a salvo”

americateve | Redacción América Noticias Miami
Alí Jamenei

ISRAEL CONFIRMA MUERTE DEL LÍDER SUPREMO DE IRÁN TRAS ATAQUE

Una noticia que podría redefinir el equilibrio de poder en Medio Oriente.

Fuentes israelíes confirmaron que el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, murió tras los ataques lanzados el sábado contra objetivos estratégicos en territorio iraní.

Según dos fuentes familiarizadas con el asunto, Israel habría obtenido una imagen del cuerpo sin vida del ayatolá. Además, se estaría preparando un anuncio oficial.

Netanyahu sugiere que “ya no está con nosotros”

El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró horas antes que existían “muchas señales” de que Jamenei “ya no está con nosotros”, alimentando las especulaciones sobre su fallecimiento.

De confirmarse oficialmente, sería el golpe más significativo contra el régimen iraní desde la Revolución Islámica de 1979.

Irán niega la versión

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán aseguró que tanto el presidente como el líder supremo se encuentran “sanos y salvos”.

Sin embargo, Jamenei no ha aparecido públicamente ni en transmisiones oficiales desde el inicio de los ataques.

La ausencia prolongada ha intensificado las dudas dentro y fuera del país.

Impacto regional y global

La muerte del líder supremo iraní podría generar:

Lucha interna por el poder

Reconfiguración del liderazgo religioso y militar

Escalada o pausa estratégica en el conflicto

Reacción de aliados regionales

Analistas advierten que el vacío de poder en Teherán podría desencadenar una fase aún más impredecible del conflicto.

¿Cambio de régimen en puerta?

La figura del líder supremo es el pilar central del sistema político iraní. Su desaparición alteraría profundamente la estructura de mando del régimen.

Mientras Israel sostiene su versión, la confirmación oficial iraní será determinante para esclarecer el escenario.

La región permanece en máxima alerta.

