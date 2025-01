El funeral de Jimmy Carter reúne a 5 presidentes de EEUU en su honor

En primer plano, el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden observan mientras inicia el funeral del expresidente Jimmy Carter, el jueves 9 de enero de 2025, en la catedral nacional de Washington. Detrás de Jill Biden se encuentran la vicepresidenta Kamala Harris y su esposo Doug Emhoff. En la siguiente fila están el expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton; el expresidente George W. Bush y su esposa Barbara Bush; el expresidente Barack Obama, el presidente electo Donald Trump y su esposa Melania Trump. Arriba a la izquierda se encuentran el exvicepresidente Al Gore y, detrás de él, el exvicepresidente Mike Pence. (AP Foto/Jacquelyn Martin) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.