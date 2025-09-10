americateve

Charlie Kirk

Muere Charlie Kirk tras recibir un disparo en el cuello durante un acto en Utah

El fundador de Turning Point y estrecho aliado de Donald Trump falleció tras ser atacado frente a unas dos mil personas en la Utah Valley University. El hecho generó una fuerte conmoción política y es investigado por el FBI

americateve | Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-09-10 at 5.04.09 PM

El activista conservador Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump, falleció este miércoles después de ser baleado durante un acto público en la Utah Valley University, en el oeste de Estados Unidos.

El ataque ocurrió frente a unas dos mil personas, según relató el excongresista Jason Chaffetz a la cadena Fox News. Kirk participaba como orador invitado cuando, en plena ronda de preguntas y respuestas, se escuchó un disparo que lo hizo desplomarse en su asiento, generando pánico entre los asistentes. Un video difundido en redes sociales captó el momento del ataque.

El activista conservador Charlie Kirk baleado durante un evento en Utah

Las autoridades universitarias confirmaron la existencia de disparos y emitieron una alerta en la que pidieron a la población permanecer en sus hogares. Inicialmente se reportó la detención de una persona, pero el portavoz universitario Scott Trotter aclaró al New York Times que no se trataba del autor del ataque.

La portavoz de la policía universitaria, Christine Nelson, se limitó a confirmar el despliegue de seguridad en el campus, mientras agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) asumieron las investigaciones.

Chaffetz, testigo directo del hecho, relató que el ataque ocurrió durante el segmento final del evento: “La primera pregunta fue sobre religión, y habló durante unos 15 o 20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero y tiradores masivos, y en ese momento se escuchó el disparo”.

El asesinato de Kirk ha generado una fuerte conmoción política en Estados Unidos, dado su rol como figura influyente dentro del movimiento conservador y su estrecha cercanía con Trump.

La gente enciende una linterna mientras cruza una calle con su perro durante un apagón en La Habana, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Una tienda en Dallas el 28 de agosto del 2025. (AP foto/LM Otero)

