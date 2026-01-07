Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

En un movimiento de alto impacto político, la presidenta encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez , ha destituido al mayor general Javier Marcano Tábata , hasta ahora comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) , e ordenó su captura inmediata , según divulgaciones en redes sociales vinculadas a medios e informantes dentro de Caracas. La información no ha sido confirmada oficialmente por el gobierno venezolano.

Marcano Tábata, una de las figuras más cercanas al aparato de seguridad que protegía al exmandatario Nicolás Maduro , era considerado clave en la protección física y la estructura de inteligencia del régimen chavista antes de su derrocamiento. Su destitución y orden de arresto reflejan lo que analistas describen como una limpieza interna sin precedentes en las fuerzas armadas y de seguridad del país tras la captura de Maduro.

Según publicaciones en redes y declaraciones de círculos cercanos al nuevo gobierno, al general Marcano se le atribuyen varias faltas consideradas graves:

Paralelamente a la destitución y orden de arresto, Rodríguez ha promovido cambios en los mandos de seguridad: el general Gustavo González López ha sido designado como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial y jefe de la DGCIM, en reemplazo de Marcano Tábata, según reportan medios y comunicados oficiales.

Presuntas comunicaciones con actores externos , supuestamente intercambiando información confidencial con agencias de inteligencia extranjeras en los días previos a la operación militar que retiró a Maduro del poder.

Fallos en la protección del Legislativo , permitiendo el ingreso de grupos que generaron caos durante recientes incidentes en la Asamblea Nacional.

Exponer vulnerabilidades del anillo de seguridad presidencial , debilitando zonas estratégicas que eran parte del esquema conjunto de protección cubano-venezolano.

González López, una figura con amplia trayectoria en la seguridad estatal venezolana, asume el cargo en un contexto de alta tensión y vigilancia reforzada sobre las fuerzas armadas y organismos de inteligencia.

Expertos en seguridad y política venezolana advierten que la remoción y persecución de altos mandos podría ser tanto un intento de reforzar lealtades internas, asegurar control sobre las fuerzas armadas tras la caída de Maduro, como una señal política contundente para disuadir traiciones dentro del nuevo esquema de poder.

Este tipo de cambios implican escenarios de inestabilidad e incertidumbre, ya que cada decisión redefine quién manda en Venezuela en medio de una transición complicada tras la intervención de Estados Unidos y la captura de Maduro.

Venezuela en estado de tensión

La destitución y posible arresto de altos oficiales refleja un claro intento de limpiar y reestructurar la cúpula militar y de seguridad, con repercusiones que se extienden más allá de Caracas hacia todo el aparato de poder estatal. El ambiente político se mantiene altamente volátil