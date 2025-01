El cubano Americano Jim Acosta anuncia su salida de CNN

En su discurso de despedida, Acosta subrayó el papel fundamental de la prensa como un contrapeso al poder.

"Siempre he creído que el trabajo de la prensa es exigir cuentas a quienes ostentan el poder. He intentado hacer eso aquí en CNN, y planeo seguir haciéndolo en el futuro. Un mensaje final: no se rindan ante las mentiras. No cedan al miedo. Aférrense a la verdad y a la esperanza", dijo.

Acosta incluso alentó a su audiencia a grabar ese mensaje y compartirlo en redes sociales. "Publiquen esto para que las personas puedan escucharlo también: No me rendiré ante las mentiras. No cederé al miedo".

Los cambios en CNN y su salida

La salida de Acosta llegó tras días de especulación sobre su futuro, luego de ser excluido de la nueva programación de la cadena. Su espacio a las 10 a.m. (hora del Este) será reemplazado por The Situation Room with Wolf Blitzer and Pamela Brown como parte de una reestructuración de CNN.

Acosta confirmó que revelará sus próximos proyectos en los próximos días. "Hasta entonces, quiero agradecer a todos por sintonizarnos. Ha sido un honor ser bienvenido en sus hogares durante todos estos años", dijo.

CNN también confirmó que el martes fue el último programa de Acosta. "Jim ha tenido una larga y distinguida carrera de casi 20 años en CNN, con un historial de enfrentarse a la autoridad, defender la Primera Enmienda y nuestras libertades periodísticas. Le agradecemos por su dedicación y compromiso, y le deseamos lo mejor en el futuro", declaró un portavoz de CNN a Fox News Digital.

Decisión difícil tras una oferta controvertida

Según informes, a Acosta se le ofreció un programa en la madrugada, una decisión que muchos en la industria consideraron un descenso significativo en su carrera. Un empleado de CNN indicó que Acosta "luchó con la decisión", mientras que otro sugirió que los ejecutivos de la cadena no estaban interesados en que continuara en la empresa.

La filtración de la conversación entre Acosta y el CEO de CNN, Mark Thompson, sobre su posible reubicación al horario de medianoche, habría enfurecido a los líderes de la cadena.

Un legado controvertido en CNN

Acosta se unió a CNN en 2007, donde cubrió campañas políticas y las administraciones de Obama y Trump. Durante el mandato de Trump, se convirtió en una figura destacada de la resistencia contra el expresidente, protagonizando enfrentamientos frecuentes con el mandatario y sus portavoces.

Conocido por sus comentarios críticos, Acosta describió como xenófobos los discursos de Trump sobre la COVID-19 y criticó la presencia de Kim Kardashian en la Casa Blanca para hablar sobre reforma judicial. Incluso propuso que los reporteros de la Casa Blanca realizaran una protesta en contra de la retórica anti-prensa del gobierno de Trump.

El expresidente Trump calificó los reportes de Acosta como "noticias falsas" y lo describió como un periodista conocido por desafiar directamente al presidente y a sus secretarios de prensa.

Con su partida, Acosta deja atrás una trayectoria marcada por su compromiso con la verdad y su lucha por mantener a la prensa como un bastión contra el autoritarismo.