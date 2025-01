El círculo familiar del presidente electo Trump se verá diferente a su regreso a la Casa Blanca

ARCHIVO - El candidato republicano a la presidencia, el expresidente Donald Trump, acompañado por su esposa Melania Trump y su hijo Barron Trump, llega para pronunciar un discurso en la noche electoral, el 6 de noviembre de 2024, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Donald Trump Jr. asiste a un evento de campaña de su padre, el candidato republicano a la presidencia, el expresidente Donald Trump, en Madison Square Garden, Nueva York, el 27 de octubre de 2024. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Ivanka Trump y Jared Kushner durante el último día de la Convención Nacional Republicana, el 18 de julio de 2024, en Milwaukee. (AP Foto/Paul Sancya, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.