americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El Chulo

El Chulo rompe el silencio desde "Alligator Alcatraz": "Es lo peor que he pasado en mi vida"

El Chulo habla desde “Alligator Alcatraz”, niega vínculos con pandillas y denuncia duras condiciones bajo custodia de ICE en EE.UU.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
El CHulo

El reguetonero cubano habló por primera vez desde el centro de detención migratoria y negó vínculos con los Latin Kings, mientras denuncia duras condiciones bajo custodia de ICE.

El reguetonero cubano Abel Díaz Rodríguez, conocido artísticamente como El Chulo, habló por primera vez desde el centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, donde permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde su arresto el pasado 22 de enero.

En una conversación telefónica con la periodista Maylin Legañoa, el artista negó categóricamente las acusaciones de ICE que lo señalan como miembro activo de la pandilla Latin Kings y aseguró que su única trayectoria ha sido la música.

“Estoy aquí en Alcatraz”, confirmó al inicio de la llamada.

“Yo no sé qué cosa es eso. Yo lo único que he hecho en toda mi vida es música”, afirmó al ser consultado sobre el informe oficial de ICE.

Embed

Niega vínculos con pandillas

El Chulo insistió en que nunca ha formado parte de ninguna organización criminal, ni tuvo contacto con miembros de pandillas durante su proceso judicial de 2017. También aclaró que, pese a haber estado detenido cerca de un año en aquel entonces, nunca fue enviado a una prisión estatal.

“Eso no es verdad. Yo no pertenezco a ninguna banda”, reiteró.

Denuncia duras condiciones en el centro de detención

Durante la entrevista, el artista describió las condiciones extremas que enfrenta en el centro migratorio, calificándolas como las peores de su vida.

“Las condiciones son súper malas. A los presos que traen recetas médicas de la calle no les dan sus medicamentos. Nos bañamos solo dos veces a la semana”, denunció.

También señaló que la privación del sueño es constante debido a la iluminación permanente dentro de las instalaciones.

“No dejan dormir. Hay luces blancas encendidas todo el tiempo. Es algo catastrófico. Yo creo que esto es lo peor que he pasado en mi vida”, expresó.

Agradecimiento a seguidores y familia

Pese a la difícil situación, El Chulo aprovechó la llamada para agradecer el respaldo recibido desde fuera del centro de detención.

“Gracias a mis seguidores por el apoyo, a toda la comunidad cubana, a mi familia y a mi equipo de abogados, que están trabajando de la mano conmigo para que todo esto se resuelva pronto, si Dios quiere”.

Situación legal en curso

El reguetonero continúa bajo custodia de ICE, a la espera de una decisión definitiva sobre su estatus migratorio, en un proceso que ha generado amplia atención mediática y reacciones dentro de la comunidad cubana en Estados Unidos.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ice califica a el chulo como criminal peligroso y miembro activo de la pandilla latin kings

ICE califica a "El Chulo" como criminal peligroso y miembro activo de la pandilla Latin Kings

Por Redacción América Noticias Miami
abogado lanza dura advertencia tras arresto de el chulo por ice: no califica para fianza

Abogado lanza dura advertencia tras arresto de El Chulo por ICE: "No califica para fianza"

Por Redacción América Noticias Miami
pareja de el chulo rompe el silencio tras su detencion por ice: no salgan de casa innecesariamente subtitulo

Pareja de El Chulo rompe el silencio tras su detención por ICE: "No salgan de casa innecesariamente" Subtítulo

Por Redacción América Noticias Miami
ice arresta al reguetonero cubano el chulo por antigua orden de deportacion

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

ARCHIVO - Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos --al centro--, recorre una tienda Target el 11 de enero de 2026 en St. Paul, Minnesota. (AP Foto/Adam Gray, archivo)

Trump logra victoria judicial: Corte libera a ICE de las restricciones impuestas por Minnesota

El Chulo rompe el silencio desde Alligator Alcatraz: Es lo peor que he pasado en mi vida

El Chulo rompe el silencio desde "Alligator Alcatraz": "Es lo peor que he pasado en mi vida"

José Martí no conoció la luz eléctrica: Arleen Rodríguez intenta justificar los apagones y le llueven las críticas

"José Martí no conoció la luz eléctrica": Arleen Rodríguez intenta justificar los apagones y le llueven las críticas

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el 2 de abril de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

México frena envío de petróleo a Cuba en medio de presión de EEUU

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter