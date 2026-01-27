El Chulo rompe el silencio desde "Alligator Alcatraz": "Es lo peor que he pasado en mi vida"

El reguetonero cubano habló por primera vez desde el centro de detención migratoria y negó vínculos con los Latin Kings, mientras denuncia duras condiciones bajo custodia de ICE.

El reguetonero cubano Abel Díaz Rodríguez , conocido artísticamente como El Chulo , habló por primera vez desde el centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz” , donde permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde su arresto el pasado 22 de enero .

En una conversación telefónica con la periodista Maylin Legañoa , el artista negó categóricamente las acusaciones de ICE que lo señalan como miembro activo de la pandilla Latin Kings y aseguró que su única trayectoria ha sido la música.

“Estoy aquí en Alcatraz”, confirmó al inicio de la llamada.

“Yo no sé qué cosa es eso. Yo lo único que he hecho en toda mi vida es música”, afirmó al ser consultado sobre el informe oficial de ICE.

El Chulo insistió en que nunca ha formado parte de ninguna organización criminal , ni tuvo contacto con miembros de pandillas durante su proceso judicial de 2017 . También aclaró que, pese a haber estado detenido cerca de un año en aquel entonces, nunca fue enviado a una prisión estatal .

“Eso no es verdad. Yo no pertenezco a ninguna banda”, reiteró.

Denuncia duras condiciones en el centro de detención

Durante la entrevista, el artista describió las condiciones extremas que enfrenta en el centro migratorio, calificándolas como las peores de su vida.

“Las condiciones son súper malas. A los presos que traen recetas médicas de la calle no les dan sus medicamentos. Nos bañamos solo dos veces a la semana”, denunció.

También señaló que la privación del sueño es constante debido a la iluminación permanente dentro de las instalaciones.

“No dejan dormir. Hay luces blancas encendidas todo el tiempo. Es algo catastrófico. Yo creo que esto es lo peor que he pasado en mi vida”, expresó.

Agradecimiento a seguidores y familia

Pese a la difícil situación, El Chulo aprovechó la llamada para agradecer el respaldo recibido desde fuera del centro de detención.

“Gracias a mis seguidores por el apoyo, a toda la comunidad cubana, a mi familia y a mi equipo de abogados, que están trabajando de la mano conmigo para que todo esto se resuelva pronto, si Dios quiere”.

Situación legal en curso

El reguetonero continúa bajo custodia de ICE, a la espera de una decisión definitiva sobre su estatus migratorio, en un proceso que ha generado amplia atención mediática y reacciones dentro de la comunidad cubana en Estados Unidos.