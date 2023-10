Ejército de EEUU derriba misiles y drones ante crecientes amenazas en Medio Oriente

Esta imagen proporcionada por la Armada de Estados Unidos muestra al USS Carney en el mar Mediterráneo el 23 de octubre de 2018. El Carney, un destructor de la Armada, derribó el jueves 19 de octubre de 2023 tres misiles que habían sido disparados desde Yemen y se dirigían hacia el norte, dijeron funcionarios estadounidenses. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir operaciones militares aún no anunciadas. (Mass Communication Spc. 1st Class Ryan U. Kledzik/U.S. Naval Forces Europe-Africa via AP) Public Domain

Posteriormente, un funcionario estadounidense dijo que se había producido un ataque cerca del aeropuerto de Bagdad, donde están alojadas fuerzas estadounidenses. El funcionario dijo que un proyectil fue derribado y que otro sí impactó, pero que según los informes preliminares no hubo heridos. No estaba claro qué tipo de munición se disparó. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para comentar informes que aún no se han hecho públicos, dijo que aún se estaba recabando información.