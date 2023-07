EEUU: Representantes aprueban polémica iniciativa de defensa

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevn McCarthy, concede una pregunta a un reportero durante una conferencia de prensa en el Capitolio, en Washington, el viernes 14 de julio de 2023, después de que esa instancia legislativa aprobara la iniciativa anual de defensa. (AP Foto/Patrick Semansky) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.