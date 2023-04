EEUU: Índice inflacionario crucial sigue alto en marzo

ARCHIVO - Una compradora inspecciona un Cooper S sedán 2023 en Highlands Ranch, Colorado. El Departamento de Comercio dio a conocer su informe sobre el gasto de consumo el viernes 28 de abril de 2023. Un índice crucial de la inflación subyacente que la Reserva Federal sigue con atención siguió siendo alto en marzo, por lo cual el banco central sigue en camino de elevar las tasas de interés por décima vez desde marzo del año pasado. (AP Foto/David Zalubowski, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.