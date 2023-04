EEUU: Economía creció 1,1% en primer trimestre

ARCHIVO - Un obrero metalúrgico inspecciona un proyectil de artillería M795 de 155 mm en la planta de municiones del ejército en Scranton, Pennsylvania, 13 de abril de 2023. La economía estadounidense se aletargó pronunciadamente de enero a marzo, desacelerando a una tasa anual de solo 1,1%, a medida que los aumentos de las tasas de interés afectaban las hipotecas y los negocios reducían sus inventarios, informó el gobierno el jueves 27 de abril de 2023.(AP Foto/Matt Rourke, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.