EEUU: Dirigente de Proud Boys es sentenciado a 18 años de cárcel por asalto al Capitolio

ARCHIVOS - Dominic Pezzola, centro con escudo policial, y otros insurrectos enfrentan a agentes de la Policía del Capitolio frente al recinto del Senado en el Capitolio, 6 de enero de 2021. Pezzola, exmiembro de la milicia de ultraderecha Proud Boys que rompió una ventana del Capitolio durante la insurrección, fue condenado a 10 años de prisión el viernes 1 de setiembre de 2023. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta, File) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.