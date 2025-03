Donald Trump ordena suspender la ayuda militar a Ucrania mientras presiona por un acuerdo de paz

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

"Esta es la peor declaración que Zelensky podría haber hecho, ¡y Estados Unidos no la tolerará por mucho más tiempo!", escribió Trump en su plataforma Truth Social, refiriéndose a las afirmaciones del líder ucraniano en una rueda de prensa en Londres el domingo por la noche.

AMN-GEN TRUMP-ZELENSKYY El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro, derecha), se reúne con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 28 de febrero de 2025, en Washington. (AP Foto/ Mystyslav Chernov)

Horas después, en un evento en la Casa Blanca, Trump advirtió que Zelensky "mejor no tenga razón" respecto a la prolongación del conflicto. "Si alguien no quiere llegar a un acuerdo, creo que esa persona no durará mucho", sentenció. Además, manifestó su desacuerdo con la idea de que la guerra requeriría un proceso largo para resolverse y enfatizó que su administración busca una solución rápida.