Melania Trump acude al Capitolio a apoyar ley contra la violencia en internet

La primera dama Melania Trump, seguida por el senador Ted Cruz, republicano de Texas, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Luisiana, camina por el Capitolio, el lunes 3 de marzo de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.