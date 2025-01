Donald Trump firma orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento

El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos. Esta medida pretende que los hijos de inmigrantes no ciudadanos nacidos en territorio estadounidense ya no obtengan automáticamente la ciudadanía. La ciudadanía por nacimiento está consagrada en la 14ª Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868, que establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos son ciudadanos del país. La orden ejecutiva de Trump cuestiona esta interpretación y busca excluir de la ciudadanía automática a los nacidos de padres no ciudadanos.