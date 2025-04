Dispensa permite al gobierno de Trump eludir normas ambientales para construir más valla fronteriza

Agentes de la Patrulla Fronteriza y efectivos militares se detienen dentro de una puerta en uno de los dos muros fronterizos que separan México de Estados Unidos durante una conferencia de prensa sobre las operaciones conjuntas en las que participan militares y la Patrulla Fronteriza, el viernes 21 de marzo de 2025, en San Diego. (AP foto/Gregory Bull) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved